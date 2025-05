Usa la Corte d’Appello ribalta la sentenza sui dazi di Trump | Per ora restano in vigore

La Corte d’Appello ha stabilito che i dazi di Donald Trump rimangono in vigore, almeno temporaneamente, respingendo la decisione della US Court of International Trade che aveva sospeso le tariffe. La disputa sui dazi commerciali tra la Casa Bianca e il sistema giudiziario continua ad avere ripercussioni importanti per il commercio internazionale.

I dazi di Donald Trump restano in vigore, almeno per ora. Lo ha stabilito la Corte d'Appello, accogliendo il ricorso presentato dalla Casa Bianca. Nella serata di ieri, mercoledì 28 maggio, la US Court of International Trade aveva bloccato temporaneamente le tariffe imposte dal presidente americano, che i giudici di primo grado hanno bollato come «illegali» perché il presidente non ha l'autorità di imporre tariffe globali senza passare dal Congresso. La decisione, annullata ora in secondo grado, avrebbe rischiato di compromettere le fondamenta della politica commerciale di Trump, che dal suo insediamento a Washington ha imposto pesanti dazi contro molti paesi, compresa l'Unione europea e altri storici alleati degli Stati Uniti.

