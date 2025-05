Usa i giudici bloccano i dazi di Trump | Sono illegali La Casa Bianca farà appello

La Corte del commercio internazionale di Manhattan ha ordinato l’immediato stop ai dazi imposti dall’amministrazione Trump, dichiarandoli illegali. Una decisione che mette in discussione la strategia protezionistica degli Stati Uniti, mentre la Casa Bianca annuncia che farà appello.

Doccia fredda per l’amministrazione Trump: la Corte del commercio internazionale di Manhattan ha ordinato l’ immediato stop ai dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti. Una decisione che arriva come uno schiaffo alla strategia protezionistica portata avanti negli ultimi anni dalla Casa Bianca. La Corte ha infatti stabilito che l’International Emergency Economic Powers Act del 1977, la legge utilizzata da Trump per giustificare le sue misure tariffarie, non concede al presidente il potere di imporre dazi in modo unilaterale contro qualsiasi Paese in assenza di una chiara emergenza nazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it