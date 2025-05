Usa i giudici bloccano i dazi di Trump | È andato oltre ogni autorità sono illegali La Casa Bianca farà appello negoziati nel caos

I giudici statunitensi hanno bloccato i dazi imposti dall'amministrazione Trump, dichiarandoli illegali e oltre ogni autorizzazione legale. La decisione, presa in seguito a ricorsi di aziende e stati, sottolinea che la Casa Bianca farà appello, mentre il caos nei negoziati continua.

Dopo il ricorso di diverse aziende e di alcuni Stati americani. La sentenza ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act: «Trump non ha l'autorità - spiega la Corte - di applicare tariffe in modo unilaterale». La Casa Bianca farà appello. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Usa, i giudici bloccano i dazi di Trump: «È andato oltre ogni autorità, sono illegali». La Casa Bianca farà appello, negoziati nel caos

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi” - Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \ 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

I giudici bloccano i dazi di Trump, Musk lascia il governo; Corte Usa blocca i dazi di Trump, 'sono illegali'; Trump, stop ai dazi: la Corte lo blocca, Wall Street esulta; Corte Usa blocca i dazi di Trump: Illegali. Ira della Casa Bianca. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Una corte federale Usa blocca i dazi di Trump, 'sono illegali' - Il tribunale stabilisce che il presidente non ha l'autorità di imporre tariffe globali. Ira della Casa Bianca: 'Non decidano giudici non eletti'. Balzo dei future di Wall Street (ANSA) ... 🔗Segnala ansa.it

Corte Usa blocca i dazi di Trump, 'sono illegali' - Una corte federale americana blocca temporaneamente i dazi di Donald Trump, definendoli illegali stabilendo che il presidente non ha l'autorità di imporre tariffe globali. (ANSA) ... 🔗Scrive msn.com

I giudici bloccano i dazi di Trump, Musk lascia il governo - "Non spetta a loro decidere", la Casa Bianca fa ricorso. Ma per il tribunale federale i dazi sono illegali perché non c'è una "minaccia insolita e straordinaria". E Musk se ne va sbattendo la porta ... 🔗Secondo msn.com

USA: giudici di Hawaii e Maryland bloccano il nuovo bando contro l'immigrazione firmato da Trump