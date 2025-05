Usa Elon Musk lascia il governo Trump | il significato del suo addio al Doge

Elon Musk ha annunciato su X il suo addio al ruolo di consigliere del presidente Trump e alla guida del Doge, la task force per l'efficienza governativa. Questa decisione segna un cambiamento importante nel suo impegno nel semplificare la burocrazia federale degli Stati Uniti. Scopriamo insieme il significato di questa scelta e le possibili conseguenze.

(LaPresse) Elon Musk lascia il suo ruolo governativo come consigliere del presidente Donald Trump, dopo esser stato a capo della task force per semplificare la burocrazia federale, il Doge (Department of Government Efficiency). Il miliardario ha ufficializzato la propria decisione su X, piattaforma di cui è proprietario. “PoichĂ© il mio mandato come dipendente speciale del governo sta volgendo al termine, vorrei ringraziare il presidente @realDonaldTrump per l’opportunitĂ di ridurre gli sprechi”, ha scritto. As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending. 🔗 Leggi su Lapresse.it