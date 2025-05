Usa Corte blocca dazi | sono illegali

Una corte federale americana ha temporaneamente bloccato i dazi imposti dal governo di Donald Trump, dichiarandoli illegali e affermando che il presidente non aveva l'autorità di imporre tariffe globali. Questa decisione, della US Court of International Trade, mette in discussione la legittimità di alcuni interventi tarifari unilaterali.

2.13 Una corte federale americana blocca temporaneamente i dazi di Donald Trump, definendoli illegali stabilendo che il presidente non ha l'autorità di imporre tariffe globali. Lo riportano i media, citando la decisione della Us Court of International Trade.La sentenza ha annullato i dazi imposti da Trump ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act, una legge del 1977 mai invocata prima sulle tariffe che secondo i giudici non conferisce al presidente il potere di varare dazi sulle merci dall'estero. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

