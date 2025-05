USA bloccati i Dazi di Trump che perde anche Musk

Elon Musk si allontana sempre di più dalla politica di Donald Trump, esprimendo pubblicamente delusione per il disegno di legge di spesa? firmato dall'ex presidente USA. Scopri cosa ha detto il magnate e quali sono le ripercussioni sui dazi e sulle relazioni con la Casa Bianca.

Le parole del magnate. Elon Musk si sta allontanando sempre di più dalla Casa Bianca e dal Presidente USA, Donald Trump. Nella notte italiana ha parlato alla trasmissione della Cbs ‘Sunday Morning’. Nell’intervista si è detto “deluso” dal disegno di legge di spesa del presidente Usa Donald Trump. “Sono rimasto deluso nel vedere il massiccio disegno di legge sulla spesa – afferma Musk in un’anticipazione dell’intervista pubblicata su X dalla Cbs – perché francamente aumenta il deficit di bilancio, invece di diminuirlo, e mina il lavoro che il team Doge sta facendo”. Poi su X ha detto: “Con il finire del mio periodo come funzionario speciale del governo, vorrei ringraziare il presidente Trump per l’opportunità di ridurre gli sprechi. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - USA, bloccati i Dazi di Trump che “perde” anche Musk

Trump in Arabia Saudita con Elkann, Musk, Zuckerberg, Fink e Altman, tycoon: "Da Riad a investimenti per 1000 mld $ negli Usa", ok di Washington a vendita di armi per 1,4 mld $ agli Emirati - Donald Trump è in Arabia Saudita per il primo viaggio diplomatico del suo secondo mandato, accompagnato da un gruppo di magnati tra cui Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Fink e Sam Altman. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

Corte Usa blocca i dazi di Trump: «sono illegali». L’amministrazione del presidente: subito appello; I giudici bloccano i dazi di Trump: Illegali. La Casa Bianca fa ricorso; Corte Usa blocca i dazi di Trump: Illegali. Ira della Casa Bianca; Dazi di Trump bloccati dalla Corte Usa perché illegali, la sentenza scuote il mondo: che succede adesso. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Una corte federale Usa blocca i dazi di Trump: 'Sono illegali'. L'ira della Casa Bianca - Il tribunale stabilisce che il presidente non ha l'autorità di imporre tariffe globali. Ira della Casa Bianca: 'Non decidano giudici non eletti'. Balzo dei future di Wall Street (ANSA) ... 🔗ansa.it scrive

Corte Usa blocca i dazi di Trump: "Illegali". Ira della Casa Bianca - L'amministrazione Trump farà appello contro la decisione. Lo scontro giudiziario potrebbe arrivare fino alla Corte Suprema, lasciando ai saggi un caso di alto profilo che potrebbe avere un impatto di ... 🔗Segnala tg24.sky.it

Tribunale federale negli Usa blocca i dazi di Trump, sono illegali: cosa succede ora - Per i dazi di Donald Trump arriva un blocco legale: secondo la corte federale che si occupa di commercio, li ha imposti abusando i suoi poteri, mentre ... 🔗Lo riporta fanpage.it