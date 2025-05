Usa annullano contratto con Moderna per vaccino a mRNA contro l’aviaria

Gli Stati Uniti hanno annullato un contratto da 590 milioni di dollari con Moderna per lo sviluppo di un vaccino a mRNA contro l’influenza aviaria, segnando un'importante svolta nelle politiche vaccinali. Questa decisione, annunciata dal direttore generale dell’amministrazione, fa parte di una serie di misure del ministro della Salute Robert F. Kennedy Jr. riguardo ai vaccini.

L'amministrazione statunitense ha annullato un contratto da 590 milioni di dollari con Moderna per lo sviluppo di un vaccino a mRNA contro l'influenza aviaria Lo ha annunciato il suo direttore generale. Questa è l'ultima misura contro i vaccini adottata dal ministro della Salute Robert F. Kennedy Jr. Il contratto, annunciato tre giorni prima del ritorno.

