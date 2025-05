Usa | amministrazione Trump avvia revoca visti per studenti stranieri Harvard

Nel contesto delle politiche dell'amministrazione Trump, il Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti ha annunciato la revoca dei visti a studenti stranieri di Harvard, sollevando preoccupazioni sul futuro delle opportunità di scambio internazionale. Questa mossa rappresenta un'importante svolta nelle norme di immigrazione e formazione per gli studenti provenienti dall'estero.

Roma, 29 mag. (LaPresse) – Gli avvocati del Dipartimento di Giustizia americano hanno notificato a un giudice federale il fatto che il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha inviato ad Harvard un ‘Avviso di intenzione di ritiro’ dal Programma per studenti e visitatori di scambio. Il documento di cinque pagine – spiega la Cnn – cita diverse ragioni per cui il governo sta prendendo l’iniziativa di privare l’università della possibilità di ospitare studenti stranieri e ha dato all’ateneo 30 giorni di tempo per rispondere con dichiarazioni giurate o altre prove “per confutare i presunti motivi di ritiro”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa: amministrazione Trump avvia revoca visti per studenti stranieri Harvard

