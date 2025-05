Ursula von der Leyen | Necessità di un' Europa indipendente per il nuovo ordine internazionale

Ursula von der Leyen mette in evidenza l'importanza di un'Europa indipendente per affrontare il nuovo ordine internazionale in rapido mutamento. La sua dichiarazione sottolinea la necessità di un'Europa forte e proattiva per plasmare il futuro globale e garantire la sicurezza dei propri cittadini.

"Un nuovo ordine internazionale emergerà ancor prima della fine di questo decennio. Se non vogliamo subirne passivamente le conseguenze - dentro e fuori i nostri confini - dobbiamo contribuire a plasmarlo. La storia non perdona né l'inazione né l'esitazione. La nostra missione è: l' indipendenza europea ". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ricevendo il premio Carlo Magno ad Aquisgrana. "Guardando al mondo instabile che ci circonda, credo che l'Europa debba riscoprire lo spirito di audacia, azione e rinnovamento. E' tempo che l'Europa si rialzi" e "credo che il prossimo grande progetto unificante riguardi la costruzione di un'Europa indipendente", ha spiegato.

