Urbanistica nel caos Iacovacci | Ad Avellino palazzi che si alzano e marciapiedi che si abbassano Sembra una barzelletta

L'urbanistica di Avellino sembra essere ingovernabile: palazzi che si alzano e marciapiedi che si abbassano, come in una caricatura. Questa mattina, nella seduta della 2ª commissione "Trasparenza" del Comune, il consigliere Ettore Iacovacci ha evidenziato le criticità e le confusioni che caratterizzano il settore, mettendo in luce need di interventi più chiari e trasparenti.

Si è tenuta questa mattina, presso la sede istituzionale del comune di Avellino, una seduta della 2^ commissione consiliare "Trasparenza". Presente anche il presidente della commissione, il consigliere di minoranza Ettore Iacovacci, che ha illustrato le problematiche emerse nel corso della seduta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Urbanistica nel caos, Iacovacci: "Ad Avellino palazzi che si alzano e marciapiedi che si abbassano. Sembra una barzelletta"

Commercio itinerante ad Avellino, Iacovacci: "Via alle verifiche insieme alla Polizia Municipale" - Questa mattina, a Palazzo di Città , la II^ Commissione consiliare del Comune di Avellino ha avviato verifiche sul commercio itinerante, in collaborazione con la polizia municipale. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

Caos urbanistica, il Comune anticipa la Procura e restituisce oneri di urbanizzazione per il progetto in via Salomone che considera a rischio - sulla base dei rilievi emersi dalle inchieste sull’urbanistica. Nell’istruttoria che Palazzo Marino da un anno sta portando avanti, il Comune ha chiesto ad alcuni costruttori di rivedere ... 🔗Scrive milano.corriere.it

Caos urbanistica, l'appello delle 4.500 famiglie sospese: «Serve una legge nazionale per sbloccare i cantieri in città» - «Mi pare che stiamo facendo dei passi avanti rispetto ad una situazione che era ferma», replica il sindaco Sala. E sulle nuove linee in materia di urbanistica: «Il Comune pur non condividendo ... 🔗Come scrive milano.corriere.it

Inchiesta sull’urbanistica: Giovanni Oggioni chiese ad Assimpredil di assumere il genero in cambio del via libera a un progetto - Milano – Emergono nuovi retroscena dalle carte dell’inchiesta sull’urbanistica a Palazzo Marino che ha portato all’arresto di Giovanni Oggioni, l'architetto ed ex vice presidente della ... 🔗Segnala msn.com