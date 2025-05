Update in chirurgia ortopedica al centro Hermes corso sulla profilassi del tromboembolismo

Scopri l'ultima aggiornamento in chirurgia ortopedica con il corso sulla profilassi del tromboembolismo, organizzato al centro Hermes di Capua. Un'opportunitĂ unica per approfondire le strategie di prevenzione in ortopedia maggiore, promosso dalle unitĂ di ortopedia e chirurgia vascolare della Casa di Cura Villa Fiorita il 7 giugno.

La chirurgia ortopedica maggiore sarĂ al centro di un corso sulla profilassi del tromboembolismo in ortopedia promosso, per sabato 7 giugno, congiutamente dalle unitĂ operative di ortopedia e di chirurgia vascolare della Casa di Cura “Villa Fiorita” di Capua. Ad ospitare il seminario formativo. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Update in chirurgia ortopedica, al centro Hermes corso sulla profilassi del tromboembolismo

