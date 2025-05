Uomo sopravvive all’attacco di un alligatore ma viene ucciso dalla polizia appena esce dal lago I testimoni | Ringhiava è stato scioccante

Un uomo di 42 anni, sopravvissuto a un attacco di alligatori in Florida, è stato tragicamente ucciso dalla polizia dopo aver mostrato comportamenti minacciosi. La vicenda, avvenuta nella contea di Polk, ha lasciato i testimoni scioccati, descrivendo la scena come incredibile e inquietante.

Un uomo di 42 anni, sopravvissuto a un attacco di alligatori che lo avevano ferito, è stato ucciso dalla polizia in Florida dopo essersi avvicinato agli agenti in modo minaccioso. La vicenda, avvenuta lunedì mattina nella contea di Polk, ha sconvolto i testimoni che hanno descritto una scena fuori dal comune. “Ringhiava, è stato scioccante”, hanno raccontato alcune persone presenti. Le autorità sospettano che il 42enne Timothy Schulz, fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti quando è entrato nel lago pieno di alligatori. “Il fatto che sia stato morso da un alligatore e abbia continuato a scatenare la sua furia è scioccante”, ha dichiarato lo sceriffo Grady Judd. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Uomo sopravvive all’attacco di un alligatore, ma viene ucciso dalla polizia appena esce dal lago. I testimoni: “Ringhiava, è stato scioccante”

