Uomini e Donne perché non va in onda oggi e domani pomeriggio

Perché Uomini e Donne non va in onda oggi e domani pomeriggio? La celebre trasmissione di Maria De Filippi si prende una pausa temporanea, lasciando spazio a una programmazione alternativa su Canale5. Scopri le motivazioni dietro questa breve interruzione e cosa aspettarsi nei prossimi giorni.

Piccola rivoluzione nel pomeriggio di Canale5: per due giorni consecutivi, oggi e domani, Uomini e Donne si prende una pausa. Il dating show più amato e chiacchierato della televisione italiana, condotto da Maria De Filippi, non sarà trasmesso nella fascia delle 14:45 come da tradizione, lasciando il posto a una programmazione alternativa. Una scelta che arriva proprio a ridosso del gran finale, quando l'attenzione del pubblico è massima e le storie sentimentali – come quella di Gianmarco Steri – si avviano alla chiusura. Ma niente paura: il motivo c'è, e la sorpresa è dietro l'angolo.

Uomini e Donne, Cosimo Dadorante lascia i social: il motivo e il clamoroso annuncio - Cosimo Dadorante, ex corteggiatore di Uomini e Donne, sorprende tutti annunciando l'abbandono dei social network. 🔗continua a leggere

