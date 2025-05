Uomini e Donne l’ex tronista Chiara Pompei | Mi sono accoltellata volevo farla finita

L'ex tronista di "Uomini e Donne" Chiara Pompei ha recentemente condiviso un momento difficile, rivelando di aver tentato il suicidio accoltellandosi. Scopri di più sulla sua delicata situazione e il messaggio di speranza su Perizona.it.

Chiara Pompei, ex tronista di “Uomini e Donne”, ha tentato il suicidio accoltellandosi all’addome. È stata la stessa 23enne a . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - “Uomini e Donne”, l’ex tronista Chiara Pompei: “Mi sono accoltellata, volevo farla finita”

Chiara Pompei ricoverata in una clinica psichiatrica: «Volevo farla finita, mi sono accoltellata». Il racconto dell'ex di Uomini e Donne - «Ho deciso di farla finita, ma mi hanno salvata in tempo», con queste parole e una foto da un letto d'ospedale Chiara Pompei allarma i fan. Un post che ha ... 🔗Si legge su corriereadriatico.it

Chiara Pompei ricoverata in una clinica psichiatrica: «Mi sono accoltellata, volevo farla finita». Il dramma dopo Uomini e Donne - Un post scioccante, una confessione pubblica e un grido d’aiuto tra le righe. Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, ha condiviso su Instagram un messaggio drammatico che ... 🔗Segnala leggo.it

Uomini e Donne, tronista tenta il gesto estremo: “Mi hanno tolto tutto” - Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, ricoverata dopo un tentato suicidio. Il drammatico racconto sui social. Il mondo dello spettacolo è stato scosso dalla notizia del tentato suicidio di Chi ... 🔗Come scrive msn.com