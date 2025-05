Uomini e Donne dramma per l’ex tronista | si è accoltellata

Un dramma sconvolgente ha coinvolto un ex tronista, con una donna, sia uomo che donna, che si è accoltellata in un gesto di profondo dolore. Quanto accaduto è frutto di un dolore sommerso che si manifesta in silenzio, rivelando le fragilità spesso nascosta dietro le apparenze. Leggi di più sulla vicenda e sui segnali nascosti che ci avvisano delle crisi personali.

Qualcosa si è spezzato. È successo in silenzio, come spesso accade quando il dolore cresce nell’ombra, camminando a fianco della quotidianità senza che nessuno lo veda davvero. Solo poche ore prima, aveva pubblicato una storia, una di quelle che passano in fretta tra un like e l’altro, spiegando che aveva tentato di farla finita. Un messaggio che sembrava un addio, o forse una richiesta disperata di essere ascoltata. Adesso si trova in una clinica psichiatrica. “Sono viva per miracolo”, dice. Lo dice con il volto provato, la voce tremante, le mani che stringono ancora qualcosa che somiglia alla vergogna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Uomini e Donne, dramma per l’ex tronista: si è accoltellata

