Uomini e Donne Chiara Pompei | appello disperato a Riccardo e video rimosso

Chiara Pompei, ex protagonista di Uomini e Donne, ha condiviso un appello disperato rivolto a Riccardo Sparacciari in un video rimosso, lasciando i fan senza parole. La sua drammatica vicenda ha suscitato grande attenzione sui social e sui media, evidenziando il suo forte stato di crisi.

Chiara Pompei, ex protagonista del trono classico di Uomini e Donne, è al centro di una vicenda che ha lasciato sconvolti fan e telespettatori. Dopo aver rivelato pubblicamente di essersi accoltellata a seguito di una lite con il compagno Riccardo Sparacciari, la giovane ha postato un video sui social che ha fatto rapidamente il giro del web. Un appello disperato, una richiesta d’aiuto e la conferma di un profondo stato di sofferenza psicologica. Il video poi è stato eliminato dai social. Uomini e Donne news: il gesto estremo e il ricovero di Chiara Pompei. La notizia shock è esplosa nelle ultime ore, quando Chiara Pompei ha confessato via Instagram di essere attualmente ricoverata in una clinica psichiatrica dopo aver tentato il suicidio. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Chiara Pompei: appello disperato a Riccardo e video rimosso

