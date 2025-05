Uomini e Donne | chi ha scelto Cinzia Paolini tra Antonio e Arcangelo

Scopri chi ha conquistato il cuore di Cinzia Paolini tra Antonio e Arcangelo, dopo la fine del trono over di Uomini e Donne 2024-2025. La sua decisione, presa al di fuori delle telecamere, è stata rivelata da un video virale su TikTok, sorprendendo i fan del programma.

Cinzia Paolini ha preso la sua decisione dopo la fine del trono over di Uomini e Donne 2024-2025. Dopo settimane di indecisioni tra Arcangelo e Antonio, sembra proprio che la dama abbia fatto la sua scelta fuori dalle telecamere. Il fortunato? A rivelarlo non è una puntata del dating show di Maria De Filippi, bensì un video virale apparso su TikTok, in cui i due vengono sorpresi in un’agenzia di viaggi, pronti a scegliere la meta per un romantico soggiorno. Una fuga d’amore anticipata? Cinzia Paolini sceglie Antonio fuori da Uomini e Donne. È bastato un breve filmato condiviso da un’ agenzia di viaggi per accendere la curiosità dei fan. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: chi ha scelto Cinzia Paolini tra Antonio e Arcangelo

