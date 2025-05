Uomini che si mettono sulla difensiva quando c’è di mezzo un femminicidio | perché?

Quando si parla di femminicidio, molti uomini tendono a difendersi insistentemente, sottolineando che si tratta di un omicidio e minimizzando il problema. È importante capire perché questa reazione avviene e come favorire un dialogo più costruttivo sulla violenza di genere.

Ogni volta che una donna è vittima di femminicidio, puntualmente, molti uomini si affrettano innanzitutto a sottolineare che non si tratti di un femminicidio, ma di un omicidio, e poi fanno una serie di affermazioni che spaziano da « Io non ho mai ucciso nessuna » a « Basta prendersela con tutti gli uomini ». E poi ancora: « La violenza è violenza sempre », « Le donne non sono di certo sante », « Anche noi uomini siamo vittime di violenza, ma non ne parla nessuno ». Dunque, a me sorge spontanea una domanda: perché si mettono sulla difensiva, si sottraggono all’ascolto e si sentono minacciati, come se la violenza di genere fosse un privilegio che tocca alle donne e non agli uomini? Femminicidi e violenza di genere non sono un privilegio delle donne. 🔗 Leggi su Donnapop.it