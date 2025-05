Uno studio rivela perché dovresti cantare a tuo figlio | “Migliora l’umore e il benessere dei neonati”

Scopri perché cantare ai tuoi figli può migliorare il loro umore e il benessere generale: uno studio internazionale evidenzia come l’uso di un’app di musica e motivetti canticchiati favorisca la salute emotiva dei neonati e rafforzi il legame familiare. Un semplice gesto che può fare la differenza nel loro sviluppo e nel benessere dei genitori.

Cantare ai neonati migliora il loro umore e favorisce il benessere dei genitori. Lo rivela uno studio internazionale che ha coinvolto oltte centro famiglie tra Stati Uniti e Nuova Zelanda. L’intervento, basato su un’app, ha mostrato come la musica e i motivetti canticchiati dai genitori possano avere effetti positivi concreti sulla salute emotiva di tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Uno studio rivela perché dovresti cantare a tuo figlio: “Migliora l’umore e il benessere dei neonati”

Un nuovo studio rivela che il cane è un potente incentivo all'attività fisica e superando la motivazione di amici, familiari coach fitness, con conseguenti benefici per la salute fisica e mentale - Un nuovo studio del 2025 ha rivelato che i cani sono migliori motivatori per l'attività fisica rispetto a amici, familiari e coach, con significativi impatti positivi sulla salute fisica e mentale. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

15 ottimi motivi per cui tutti dovremmo cantare più spesso - Cantare può infatti migliorare le funzioni cognitive del cervello e aiutare a pensare con più chiarezza. Allunga la vita Uno studio condotto in collaborazione tra Yale e Harvard ha mostrato che ... 🔗Come scrive greenme.it