Uno sportello psicologico gratuito per gli studenti | l’iniziativa della fondazione Di Liegro

Scopri lo sportello psicologico gratuito dedicato agli studenti, un’iniziativa della Fondazione di Liegro a Roma, pensata per offrire supporto e ascolto in un momento di difficoltà. Un’opportunità preziosa per promuovere il benessere mentale e affrontare con coraggio le sfide della crescita.

Roma, 29 maggio 2025 – Domenica 1° giugno il Caffè Letterario di via Ostiense 95 a Roma ospiterà “GG live concert”, una serata evento per ricordare come da una tragedia siano nati l’impegno all’ascolto e la consapevolezza di avere un rifugio per superare difficoltà che sembrano insormontabili. L’iniziativa viene promossa all’interno del progetto “Amici di Marco”, generato dalla collaborazione tra il corso di laurea in Global Governance dell’Università Tor Vergata e la Fondazione Don Luigi Di Liegro su richiesta di alcuni studenti. Il progetto prende forma in seguito alla tragica scomparsa di Marco, studente del corso; il ricavato della serata-evento servirà a sostenerne l’impegno e le spese. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Discriminazone ed identità di genere: nuovo sportello di ascolto in Borgo Roma - In occasione della Giornata Internazionale contro l'omolesbobitransfobia, sabato 17 maggio, viene inaugurato un nuovo sportello di ascolto a Borgo Roma. 🔗continua a leggere

