Uno spettacolo di Giro Bormio vestita di rosa e un esercito di tifosi | Vetrina incredibile

Vivi l’emozione unica del Giro d’Italia a Bormio, dove una città vestita di rosa e un esercito di tifosi hanno trasformato le strade in un pullulare di entusiasmo e passione. La tappa di ieri, con il suo spettacolo incredibile, ha conquistato il pubblico e consolidato Bormio come una delle mete più emozionanti del Giro. Un evento indimenticabile che ha lasciato il segno, sottolineando il fascino della Magnifica Terra e dell’Alta Valtellina.

Uno spettacolo di Giro. Entusiasmo alle stelle, tantissima gente sulle strade della Magnifica Terra e dell'Alta Valtellina ad ammirare i girini e una cittadina vestita in rosa sono solo alcune delle componenti che hanno sancito il pieno successo della tappa del Giro d'Italia di ieri con l'arrivo a Bormio. Senza contare l' impatto mediatico che la kermesse genera in tutta Italia perché il Giro è un ormai un evento. La corsa rosa è l'evento clou dell'annata bormina, capace di veicolare l'immagine della Magnifica Terra ma anche di tutta la Valtellina. "Il Giro d'Italia è una vetrina incredibile, come lo è la tappa di fine anno della Coppa del Mondo di sci alpino, in pausa quest'anno per ragioni olimpiche – conferma Dario Da Zanche, presidente di Fondazione Bormio – e che verrà proposta prepotentemente dal dicembre 2026, come lo saranno le prove di sci alpino e sci alpinismo delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina.

Giro delle Marche in Rosa. Che spettacolo a Offida con la vittoria di McCarthy - Grande emozione a Offida per l'8ª edizione del Giro delle Marche in Rosa, con 139 atlete pronte a sfidarsi. 🔗continua a leggere

