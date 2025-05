Uno spazio commenti con sempre meno insulti Perché abbiamo scelto e sviluppato un moderatore Ai

Benvenuti nello spazio commenti di ViterboToday, dove grazie al nostro moderatore AI, stiamo contribuendo a ridurre gli insulti e favorire un confronto più civile e costruttivo. Come sempre, il nostro obiettivo è creare un luogo di dialogo aperto, rispettoso e ricco di molteplici opinioni su politica, attualità e temi sociali.

Da sempre, ViterboToday e tutti gli altri giornali di Citynews si impegnano a essere uno spazio di confronto e dibattito, un luogo dove le idee possono incontrarsi e scontrarsi, arricchendo il panorama delle opinioni. Le decisioni della politica, le dichiarazioni pubbliche, la geopolitica e i.

