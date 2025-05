Uno dei molti casi in cui il casco protettivo ha fatto davvero la differenza

Il caso della Principessa Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie dimostra come il casco protettivo possa fare la differenza tra la vita e la tragedia in situazioni di incidente motociclistico. La sua presenza ha evitato conseguenze ancora più gravi, sottolineando l'importanza di indossare sempre il casco per la sicurezza sulle due ruote.

L a Principessa Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, figlia del Duca e della Duchessa di Castro, Carlo e Camilla di Borbone, è rimasta coinvolta in un grave incidente motociclistico. L’episodio, che ha richiesto il ricovero immediato in ospedale, avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche se non fosse stato per l’utilizzo del casco protettivo. A renderlo noto è stata la stessa principessa, 22 anni, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, dove ha condiviso la sua esperienza e il decorso clinico con i suoi oltre 170mila follower. Attualmente è ricoverata presso il Centre Hospitalier Princesse Grace di Monaco, dove ha ricevuto cure intensive dopo essere stata trasportata in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Uno dei molti casi in cui il casco protettivo ha fatto davvero la differenza.

