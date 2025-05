Uno chef in crisi che cerca il riscatto e la terza Stella Michelin | stasera in tv Bradley Cooper è la star di in Il sapore del successo

Scopri la toccante storia di uno chef in crisi, determinato a conquistare la terza stella Michelin e risalire dalle profondità della delusione. Stasera in TV, Bradley Cooper ci accompagna in un intenso viaggio nel mondo spietato dell’alta cucina con il film "Il Sapore del Successo", in onda su Rai Movie alle 21.10 e disponibile anche su RaiPlay.

Il mondo spietato dell’alta cucina. Uno chef dalle mille sfaccettature in crisi profonda. Un viaggio intenso tra fornelli bollenti, ambizioni stellari e relazioni umane complesse. Questo è Il sapore del successo. Il film che arriva stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie e in contemporanea streaming su RaiPlay. Diretto da John Wells, una delle “menti” dietro al successo di E.R. – Medici in prima linea, il film vanta un cast spettacolare. Capitanato da Bradley Cooper, nei panni dello noto chef, con due stelle Michelin, Adam Jones. Non solo Bradley Cooper: il cast stellare di “Il sapore del successo”. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Uno chef in crisi che cerca il riscatto e la terza Stella Michelin: stasera in tv Bradley Cooper è la star di in "Il sapore del successo"

