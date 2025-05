Università sulla ricerca professori contro | L’emendamento Occhiuto aumenta la precarietà

Unione e protesta tra accademici contro l'emendamento occhiuto, che potrebbe aumentare la precarietà nella ricerca universitaria. Con oltre 1.900 firme di docenti contrari, evidenziamo la necessità di tutelare la libertà di studio e valorizzare i ricercatori indipendentemente dalle scelte politiche.

Raccolta di firme (1.900) di accademici contrari agli incarichi di ricerca voluti dalla ministra Bernini su spinta della Crui e della senatrice Cattaneo. “Per uno studio libero servono tutele”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Università, sulla ricerca professori contro: “L’emendamento Occhiuto aumenta la precarietà”

