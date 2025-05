Unisannio e FAI Benevento insieme per valorizzare il Sant’Agostino Digital Museum

Unisannio e FAI Benevento collaborano per valorizzare il Sant’Agostino Digital Museum, promuovendo un accesso innovativo e innovativo al patrimonio culturale locale. Questa partnership mira a unire eccellenza accademica e tutela del patrimonio, offrendo al pubblico un’esperienza digitale coinvolgente e accessibile a tutti.

Comunicato Stampa Firmato l'accordo attuativo tra l'Ateneo Sannita e la Delegazione FAI per promuovere l'accesso digitale al patrimonio culturale Presso il Rettorato dell'Università degli Studi del Sannio, è stato ufficialmente sottoscritto l'accordo attuativo tra l'Ateneo Sannita e la Delegazione FAI .

UniSannio e Delegazione FAI Benevento insieme per la valorizzazione del patrimonio culturale - Giovedì 29 maggio, presso il Rettorato dell'Università degli Studi del Sannio, si svolgerà la firma di un accordo con la Delegazione FAI di Benevento. 🔗continua a leggere

