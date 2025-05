Unisannio affidata al FAI la gestione del museo immersivo

L'Università del Sannio, attraverso un accordo con il FAI, ha preso in gestione il Museo immersivo situato nel complesso di Sant’Agostino, un vero e proprio viaggio tra epoche dall’antico Trecento al Settecento. Un’opportunità unica per valorizzare questo “gioiello” storico, ricco di storia e fascino, che si configura come un nuovo punto di riferimento culturale per la città.

Tempo di lettura: 2 minuti "Se si cammina in quel complesso si attraversano varie epoche: dal tardo Trecento fino al Settecento". Il Rettore dell'Università del Sannio Gerardo Canfora, definendolo un "gioiello unico", ha descritto con queste parole il complesso di Sant'Agostino, sede del Rettorato, dove questo pomeriggio si è firmato un accordo di valorizzazione con la Delegazione Fai di Benevento per la valorizzazione del 'S'ADIM', che in sostanza affida proprio al FAI la gestione del Museo immersivo che è insediato nel complesso Sant'Agostino di Benevento. Presenti alla cerimonia, oltre ovviamente allo stesso Rettore, il Presidente Regionale Fai Campania, Michele Pontecorvo Ricciardi, e la capo delegazione FAI di Benevento, Fiammetta Marulli.