Unione province lombarde | preoccupano i tagli ai fondi per la manutenzione stradale

L'Unione Province Lombarde si prepara ad affrontare le preoccupanti conseguenze dei tagli ai fondi per la manutenzione stradale, che minacciano la sicurezza e la viabilità nel territorio. Per il terzo anno consecutivo, le province lombarde, tra cui Valdidentro e Bormio, si riuniscono a Sondrio per discutere delle sfide e delle strategie future.

Per il terzo anno consecutivo, la Valtellina, quest'anno è stata la volta di Valdidentro e Bormio dopo Sondrio e lo scorso anno Livigno, è stata scelta come cornice per il Consiglio Direttivo dell'Unione Province Lombarde (UPL) che ne riunisce gli undici presidenti. La Provincia di Sondrio e il.

