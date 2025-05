Unico figlio sopravvissuto della pediatra Alaa in un raid a Gaza L’AOPI | Disponibili ad accogliere e curare il piccolo Adam

L'Associazione Ospedali Pediatrici Italiani (AOPI) si impegna ad accogliere e prendersi cura del piccolo Adam, l’unico figlio sopravvissuto della pediatra Alaa, vittima di un raid a Gaza. Grazie alla collaborazione delle principali strutture pediatriche italiane, offrirà al bambino le cure necessarie in un ambiente sicuro e attento alle sue esigenze.

L’Associazione ospedali pediatrici italiani (AOPI), che riunisce le principali strutture ospedaliere pediatriche di Italia (AORN Santobono Pausilipon di Napoli, IRCCS Istituto Giannina Gaslini di Genova, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, Presidio Pediatrico Regina Margherita AOU. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Unico figlio sopravvissuto della pediatra Alaa in un raid a Gaza. L’AOPI: "Disponibili ad accogliere e curare il piccolo Adam"

