un europa galante al manzoni il barocco di biondi protagonista

Non perdere l’appuntamento con Europa Galante al Manzoni, protagonista di un’emozionante serata dedicata al barocco diretto da Fabio Biondi. Il celebre ensemble, tra i più acclamati al mondo, porta sul palco il raffinato fascino della musica rinascimentale e barocca, esaltando il patrimonio culturale europeo con un tocco italiano unico.

Prosegue il Bologna Festival, così come il suo percorso tra i grandi ensemble europei portando sul palco del Manzoni, questa sera alle 20.30, una delle compagini cameristiche più stimate al mondo, quell’ Europa Galante che col suo fondatore Fabio Biondi ha davvero fatto la storia della renaissance barocca con il suo inconfondibile tocco italiano. E il repertorio della serata è perfetto per esaltare la compattezza, precisione, estro e originalità che da sempre fanno di quest’orchestra una gloria nostrale nel globo, inanellando in un percorso cronologico tre colossi del Barocco come Corelli, Geminiani e Vivaldi per un intenso spaccato tra Seicento e Settecento italiano con quattro Concerti Grossi, formula principe del tempo, e per archi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it