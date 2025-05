Un’epidemia di colera in Sudan provoca settanta morti in due giorni

Un'epidemia di colera a Khartoum, Sudan, ha causato la morte di 70 persone in soli due giorni, mettendo sotto pressione i servizi sanitari locali. Scopri le conseguenze di questa crisi e le misure adottate per contenere la diffusione del colera nel paese.

Un’epidemia di colera ha ucciso settanta persone in due giorni nella capitale sudanese. Lo ha annunciato il ministero della salute, mentre i servizi medici di Khartoum sono al collasso. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Un’epidemia di colera in Sudan provoca settanta morti in due giorni

Epidemia di colera in Sudan, 172 morti in una settimana - L'epidemia di colera in Sudan ha raggiunto livelli allarmanti, causando 172 morti e 2.700 infezioni in una sola settimana. 🔗continua a leggere

