un attesa lunga tre lustri per alzare il trofeo il psg è l ultimo ostacolo

Dopo un'attesa di tre lustri, il PSG si prepara a sfidare l'Inter nell'ultima grande sfida di Champions League, rappresentando l'ostacolo finale per conquistare il trofeo tanto desiderato. Una finale che, contro ogni previsione estiva, ha preso forma grazie all'eliminazione di grandi favoriti come Manchester City e Bayern Monaco, regalando agli appassionati uno spettacolo forse inaspettato ma da sogno.

Una premessa alla faccia della scaramanzia: Psg-Inter è la finale di Champions League che forse non tutti avevano pronosticato la scorsa estate, perché uno alla volta sono usciti i candidati più attesi, dai detentori del trofeo (il Manchester City) a squadroni come Bayern Monaco (che sognava di giocare l'ultimo atto in casa), Liverpool e soprattutto Real Madrid e Barcellona. Ma arrivati a questo punto non può non essere (leggermente) favorita chi ha eliminato Kane e Yamal. E parliamo ovviamente dell'Inter. Che due anni dopo la grande beffa di Istanbul, e quella sconfitta col City di Guardiola ancora difficile da digerire, ha il dovere di crederci dopo aver avuto il coraggio di osare contro tedeschi e spagnoli.

Rossoblu vince Coppa Italia per concludere 51 anni Attesa per il grande trofeo - Dopo 51 anni di attesa, il Bologna celebra un trionfo storico alzando la Coppa Italia. Con una vittoria 1-0 sul Milan allo Stadio Olimpico, i rossoblu conquistano il prestigioso trofeo per la terza volta nella loro storia, grazie a un gol decisivo di Dan Ndoye. 🔗continua a leggere

