Un’altra specie di punto di vista contro la superiorità degli umani

Scopri come l’approccio eco-femminista di Carol J. Adams offre una prospettiva alternativa alla supremazia umana, mettendo in discussione le convinzioni tradizionali sulla superiorità dell’uomo sugli animali. La sua opera pionieristica del 1990 invita a riflettere sulle relazioni tra esseri viventi e sul rispetto per tutte le specie.

Nel 1990 la studiosa statunitense Carol J. Adams, che in pubblicazioni e ricerche ha indagato a lungo la questione animale a partire da una prospettiva eco-femminista, pubblicava un’opera pioniera, eloquente . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Un’altra specie di punto di vista contro la superiorità degli umani

