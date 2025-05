Una via intitolata alla prima donna laureata al mondo

Oggi, nella cerimonia ufficiale, è stata intitolata una nuova via a Lucrezia Cornaro Piscopia, la prima donna laureata al mondo, riconoscendo il suo straordinario contributo alla storia dell’istruzione. L’evento ha visto la partecipazione dell’Assessora alla Toponomastica Daria Jacopozzi e degli studenti del Liceo Artistico Paolo Toschi, che hanno celebrato questo importante momento di memoria e valorizzazione femminile.

Si è svolta nella mattinata di oggi la cerimonia di intitolazione di via Lucrezia Cornaro Piscopia alla presenza dell'Assessora alla Toponomastica Daria Jacopozzi della classe 4° C – Arti Figurative - del Liceo Artistico Paolo Toschi e degli insegnati Michele Belmessieri, Claudio.

