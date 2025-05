Una raccolta fondi per acquistare tre defibrillatori da donare alla comunità formati dal 2024 1100 cittadini

Partecipa alla nostra raccolta fondi “Poche mosse e una scossa” per acquistare tre defibrillatori che saranno donati alla comunità di Savignano sul Rubicone, coinvolgendo i cittadini del 2024. La campagna, presentata oggi presso la sede di corso Perticari, mira a potenziare la sicurezza e la tutela della salute di oltre 1.100 abitanti.

Si è svolta oggi mercoledì 28 maggio 2025, nella sede di corso Perticari a Savignano sul Rubicone, la presentazione della campagna di raccolta fondi del Centro per i diritti del malato “Natale Bolognesi” dal logo “Poche mosse e una scossa”. Il Centro per i diritti del malato “Natale Bolognesi”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Una raccolta fondi per acquistare tre defibrillatori da donare alla comunità, formati dal 2024 1100 cittadini

Paduli, la comunità si mobilita per sostenere Amelia: iniziata una raccolta fondi per le cure mediche - La comunità di Paduli si mobilita per sostenere Amelia, una giovane vittima di un incidente stradale avvenuto il 18 aprile. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Una raccolta fondi per acquistare tre defibrillatori da donare alla comunità, formati dal 2024 1100 cittadini; Un clic per la ricerca; Il Presidente de Pascale sulla frana di Boccasuolo, attivato conto corrente per la raccolta fondi; Raccolta fondi per aiutare Ludovico: Un concerto per sostenere le cure. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fondi, la raccolta torna in rosso dopo tre anni e mezzo - Il patrimonio resta sui massimi storici (1.854 mld) Ultim'ora news 2 marzo ore 17 Dopo tre anni e mezzi di raccolta netta positiva in aprile i fondi comuni hanno rivisto il rosso. Nel mese scorso, ... 🔗Segnala milanofinanza.it

"ConSolida” al via raccolta fondi - ConSolida – Condividi Solidarietà ha offerto alle organizzazioni interessate l’opportunità di presentare i propri progetti per prendere parte alla raccolta fondi collettiva. La Bcc ha selezionato nei ... 🔗Secondo cremonaoggi.it

Fondi: dicembre cambia rotta, raccolta positiva per 1,79 mld ma -47,7 mld in 2023 - I fondi di diritto italiano hanno raccolto 863 milioni da 1,58 miliardi a novembre, mentre la raccolta dei fondi di diritto estero e' negativa per 2 miliardi (-3,8 mld a novembre). 🔗ilsole24ore.com scrive

Presentazione Raccolta Fondi For-You: Quattro ruote verso l'indipendenza