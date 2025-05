Una pinta di birra passeggiando sulla Marienplatz

Immergiti nell’atmosfera calorosa di Monaco, passeggiando sulla Marienplatz con una pinta di birra in mano, mentre la Fußball Arena München si avvicina per un match indimenticabile. Per i tifosi italiani, questa città offre numerosi luoghi ideali dove condividere l’attesa e festeggiare, sia in caso di vittoria che per consolare una sconfitta. Uno spettacolo unico nel cuore della Baviera.

La Fußball Arena München, prima di tutto, ma per i tifosi che arriveranno dall’Italia in auto, treno, pullman o aereo ci sono tanti altri luoghi dove condividere l’attesa prima del match e altri dove poter eventualmente festeggiare a notte fonda in caso di successo (o consolarsi se la sfida dovesse andare male). Una cosa è certa: lì, nel cuore della Baviera, nei giorni in cui si gioca una partita di calcio ci sono masse di sostenitori che si riversano in strada, vestiti con i colori della propria squadra preferita. Prima tappa obbligatoria, punto d’incontro per turisti ma anche per i cittadini locali, la storica Marienplatz: la passeggiata a mezzogiorno e una birra all’aperto sono consuetudini, figuriamoci nei giorni di una finale di Champions che si disputa a 10 chilometri di distanza e trenta minuti d’auto dallo stadio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una pinta di birra passeggiando sulla Marienplatz

