Una partita di detersivo doveva essere distrutta ma invece finisce sugli scaffali di un noto negozio del Lazio Guai per il noto esercente-influencer

Scandalo nel Lazio: una partita di detersivi destinata alla distruzione è finita sugli scaffali di un noto negozio, coinvolgendo un influencer e sollevando gravi questioni di gestione dei rifiuti. Scopri i dettagli di questa irregolarità scoperta dall'indagine dei Carabinieri di Latina.

Nel corso di un'indagine condotta dal NIPAFF dei Carabinieri di Latina, è emerso un caso di gestione illecita di rifiuti legato alla vendita di detersivi non idonei, che dovevano essere distrutti, ma sono finiti invece sugli scaffali di un noto bazar. La merce, proveniente da una partita di detersivo della Ecosystem di Pomezia, società incaricata dello smaltimento, è stata ceduta a Luigi Murciano, un commerciante noto e influencer, che ha messo in vendita i flaconi nei suoi negozi. Il traffico illecito di rifiuti scoperto grazie alla denuncia della società produttrice. La vicenda è stata scoperta grazie alla denuncia della società produttrice del detersivo, che ha formalizzato una querela dopo aver rintracciato i prodotti in vendita in un negozio di via Albanese a Latina, gestito da Luigi Murciano.

