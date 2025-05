Una nuova vita lontano dalla mafia | l' Ars approva la legge che libera madri e minori dai clan

La Sicilia compie un importante passo avanti nella lotta alla mafia con l’approvazione della legge "Liberi di scegliere", che offre a madri e minori la possibilità concreta di lasciarsi alle spalle il controllo dei clan. Un percorso di speranza verso una vita nuova, libera dalla violenza e dall’oppressione della criminalità organizzata.

Un passo avanti verso la libertà. E' stata approvata ieri all'Ars la legge "Liberi di scegliere", che dota la Sicilia di uno strumento legislativo che offre a madri e minori un'opportunità concreta di uscire dalla morsa della mafia. La norma, nata dal protocollo ideato dal presidente del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Una nuova vita lontano dalla mafia: l'Ars approva la legge che libera madri e minori dai clan

Le notizie più recenti da fonti esterne

Una nuova vita lontano dalla mafia: l'Ars approva la legge che libera madri e minori dai clan; Il tribunale blocca l’assalto del governo alla legge sui pentiti e alla capitalizzazione; La mafia avrà una fine ma quel giorno è ancora lontano; Liberi di scegliere Turano | Una legge che dà un segnale contro la mafia. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Una nuova vita lontano dalla mafia: l'Ars approva la legge che libera madri e minori dai clan - Si chiama "Liberi di scegliere" la norma che offre una nuova opportunità a mogli e figli dei boss. Già sperimentata in contesti di 'Ndrangheta in Calabria, ora arriva in Sicilia. Il presidente della c ... 🔗Si legge su cataniatoday.it

Mafia, l’Ars approva la legge per reinserire madri e figli - PALERMO – L’Ars ha approvato il disegno di legge “Liberi di scegliere’, per reinserire madri e minori lontano dai contesti mafiosi di provenienza. 🔗Segnala livesicilia.it

La mafia avrà una fine ma quel giorno è ancora lontano - Non basta una vita per trovare la verità ma bisogna impiegare tutta la vita a cercarla. E' il mantra di Pietro Grasso mentre il Procuratore di Roma Francesco Lo Voi sottolinea come la mafia sia meno v ... 🔗Segnala blogsicilia.it

LocoArmy-Soy Marrocchino (official video)