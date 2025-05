una nuova trasferta per gli sbandieratori delle contrade di cori

Gli Storici Sbandieratori delle Contrade di Cori annunciano una nuova trasferta, portando la loro spettacolare tradizione in luoghi inediti. Con un programma ricco di eventi e un impegno culturale sempre piĂą intenso, questo team di artisti dimostra ancora una volta la loro passione e professionalitĂ nel valorizzare un patrimonio storico e festoso unico nel suo genere.

