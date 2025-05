Una nuova stagione di eventi a Santa Maria Maggiore

Scopri la nuova stagione di eventi a Santa Maria Maggiore, tra mostre d’arte, celebrazioni folkloristiche e appuntamenti culturali imperdibili. Dal 31 maggio, prepara il tuo entusiasmo per il taglio del nastro delle esposizioni dedicate a Carlo Mattei ed Emilio Sommariva, e per un ricco weekend ricco di tradizioni e arte.

Il 31 maggio “Dai dai, cünta su”, a inizio estate il taglio del nastro delle mostre d'arte – le opere di Carlo Mattei al Vecchio Municipio e sedi correlate e l'omaggio fotografico-pittorico ad Emilio Sommariva presso la Scuola di Belle Arti – e il Weekend del folklore. In calendario anche la. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Una nuova stagione di eventi a Santa Maria Maggiore

