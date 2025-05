una nota a settimana toglie il sindaco di torno

Scopri come le note settimanali di Michele Menchetti, il "Robin Hood delle interrogazioni" di Arezzo, stanno scuotendo il panorama politico locale, dimostrando che a volte una penna può essere più potente di una mozione. Tra un colosseo e una torre pendente, la città si distingue anche per questa battaglia quotidiana di impegno e coinvolgimento civico.

Michele Menchetti, il Robin Hood delle interrogazioni: colpisce con la penna, salva con la mozione (quasi mai approvata) Ogni città ha i suoi monumenti. Qualcuna vanta colossei, qualcun’altra torri pendenti. Arezzo ha Michele Menchetti e le sue note settimanali, ormai più regolari delle tasse comunali e molto più indigeste. Il consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle, armato di tastiera e indignazione, continua la sua missione istituzionale: sorvegliare, segnalare e — possibilmente — sfiancare. La sua è una lotta impari contro la cruda realtà amministrativa, ma lui non arretra: la giustizia non dorme mai, e nemmeno lui, a giudicare dall’orario in cui protocolla le sue interrogazioni. 🔗 Leggi su Lortica.it