Una nave di Freedom Flotilla in partenza da Catania per Gaza | attesa anche Greta Thunberg

La Freedom Flotilla Coalition annuncia l’imminente partenza di una nave umanitaria da Catania verso Gaza, con la partecipazione di noti attivisti come Greta Thunberg. La barca a vela Madleen, che fermerà a San Giovanni Li Cuti tra il 30 maggio e il 1 giugno, mira a rompere l’assedio e portare aiuti vitali nella Striscia di Gaza.

L'organizzazione umanitaria Freedom Flotilla Coalition annuncia una nuova missione per rompere l'assedio su Gaza. Una barca a vela, la Madleen, sarà a Catania tra il 30 maggio e il prossimo 1 giugno, nel porto di San Giovanni Li Cuti, per poi salpare con l'obiettivo di raggiungere le coste.

