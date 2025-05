Una morte assurda mentre raccoglieva ciliegie! Il dramma del giovane Alessio

Tragedia inattesa mentre raccoglieva ciliegie: il dramma del giovane Alessio ha sconvolto la comunità, lasciando tutti sgomenti di fronte a una morte improvvisa e assurda in un giorno di fine maggio. Un momento di convivialità e semplicità si è trasformato in una perdita drammatica per famiglie e amici.

La luce di fine maggio cadeva obliqua sui rami, filtrando tra le foglie già gonfie di frutti maturi. L'aria era carica di quei silenzi sospesi che accompagnano i pomeriggi lenti, quando la natura invita alla pazienza e alla raccolta. Tra l'erba alta e le file di piante coltivate con cura, il tempo sembrava essersi fermato. Un cestello si alzava lentamente verso le cime, sollevando con sé speranze quotidiane, sorrisi familiari, gesti semplici come raccogliere ciliegie in compagnia di chi si ama. Leggi anche: Fulmine si abbatte sul campo, due giocatori a terra: il video è impressionante Nessuno avrebbe potuto immaginare che proprio lì, tra quelle stesse foglie, si sarebbe consumato qualcosa di irreversibile.

