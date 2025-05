Una giornata dedicata ai bambini e al mondo del soccorso e della protezione civile con attività divertenti e istruttive

Vieni a scoprire “Maggio for Kids 2.0”, un evento pensato per divertire e insegnare ai bambini sul mondo del soccorso e della protezione civile. Sabato 31 maggio 2025, dalle 9:30 alle 12:30, l’Associazione Pubblica Assistenza Emervol Bitetto Emergenza Radio Volontari OdV organizza una mattinata ricca di attività interattive e istruttive presso il piazzale Mercato Ortofrutticolo di Bitetto. Un’occasione unica

Sabato 31 Maggio 2025 dalle 9:30 alle 12:30, l'Associazione Pubblica Assistenza Emervol Bitetto Emergenza Radio Volontari OdV organizza la seconda edizione di "Maggio for Kids", in piazzale Mercato Ortofrutticolo 10 a Bitetto. "Maggio for Kids 2.0" è pensato per avvicinare i più piccoli al mondo del soccorso e della protezione civile con attività divertenti e istruttive.

