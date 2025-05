una discarica sotto il ponte di tommaso natale

La discarica sotto il ponte di Tommaso Natale rappresenta oggi un problema di igiene e sicurezza per la zona, con rifiuti abbandonati che attirano insetti e topi. √ą urgente individuare chi debba occuparsi della pulizia e trovare soluzioni efficaci per rigenerare questa area, a tutela di residenti e cittadini.

Non si riesce a capire chi deve pulire sotto il ponte di Tommaso Natale. Dopo l'introduzione della raccolta differenziata in zona la gente ha¬†trovato questo "punto di riferimento" per gettare l'immondizia. Insetti e¬†topi¬†trovano rifugio qui. Qualcuno prenda provvedimenti perch√© ci sono palazzi e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it