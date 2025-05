Una Corte Usa blocca i dazi di Trump | Sono illegali La Casa Bianca annuncia appello

Una corte statunitense ha dichiarato illegali i dazi imposti dall'amministrazione Trump, sospendendoli fino al 9 luglio, mentre la Casa Bianca annuncia un ricorso in appello. Questo nuovo sviluppo mette sotto pressione le tensioni commerciali tra USA e Cina, rivelando le complesse sfide legali e politiche in gioco.

Una corte americana ha bloccato i dazi reciproci di Donald Trump al momento sospesi fino al 9 luglio. Definendoli illegali, i tre giudici della Us Court of International Trade hanno stabilito che la legge invocata dal presidente per imporre le tariffe non gli conferisce l’autoritĂ per farlo. Il vice capo dello staff della Casa Bianca Stephen Miller ha parlato di un “colpo di stato giudiziario fuori controllo”, poi un portavoce di Pennsylvania Avenue ha attaccato: “Non spetta a giudici non eletti decidere come affrontare adeguatamente un’emergenza nazionale. Il presidente Trump si è impegnato a mettere l’America al primo posto e l’amministrazione si impegna a utilizzare ogni leva del potere esecutivo per affrontare questa crisi e ripristinare la grandezza dell’America”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it