una corte federale americana ha sospeso una parte dei dazi di trump

Una corte federale americana ha sospeso temporaneamente parte dei dazi introdotti dall'amministrazione Trump, accusando l'ex presidente di aver abusato dei poteri conferiti dalla legge del 1977 sui poteri economici d’emergenza (Ieepa). Questa decisione rappresenta un importante passo nel dibattito sulle competenze del presidente in materia commerciale e sui limiti delle misure protezionistiche.

Una corte federale statunitense per il commercio internazionale ha bloccato una parte dei dazi imposti da Donald Trump sulle importazioni, stabilendo che il presidente ha abusato della legge del 1977 sui poteri economici d’emergenza (Ieepa). Secondo i giudici della US Court of International Trade, Trump non aveva l’autorità per imporre tariffe generalizzate aggirando il Congresso, perché la legge in questione non autorizza l’imposizione di tariffe come strumento di pressione commerciale. La sentenza colpisce tre ordini esecutivi: quello che introduceva dazi contro quasi tutti i Paesi del mondo, quello che li aumentava verso i Paesi che avevano risposto con contromisure, e quello che colpiva Messico e Canada con l’obiettivo dichiarato di fermare il traffico di fentanyl. 🔗 Leggi su Lettera43.it