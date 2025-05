Una corte federale americana ha dichiarato illegali i dazi di Trump

Una corte federale statunitense ha dichiarato illegali i dazi imposti dall'amministrazione Trump su numerosi Paesi, giudicandoli un abuso delle leggi sulle emergenze economiche. Questa decisione sottolinea la necessità di un maggiore rispetto delle autorizzazioni del Congresso nelle misure protezionistiche unilaterali.

Una corte federale degli Stati Uniti ha annullato i dazi imposti da Donald Trump su decine di Paesi, giudicandoli illegali. Secondo la U.S. Court of International Trade, il presidente degli Stati Uniti ha abusato della legge sulle emergenze economiche per introdurre tariffe senza l'autorizzazione del Congresso. La decisione, unanime e firmata da tre giudicii, rappresenta un colpo durissimo alla strategia protezionista su cui Trump ha costruito buona parte della sua politica commerciale. La sentenza riguarda specificamente le tariffe imposte dalla Casa Bianca su oltre sessanta partner commerciali, giustificate da presunte emergenze nazionali legate al traffico di fentanyl e ai disavanzi commerciali.

