Una camminata per discutere sui referendum | quattro i punti di ritrovo Il Comitato | Boicottati ma necessari

Unisciti a noi sabato 31 maggio nel centro storico di Rimini per una camminata dedicata ai diritti e ai referendum, un'occasione di riflessione e dibattito sui temi cruciali in gioco. Attraverso quattro punti di ritrovo e attività come letture e animazioni, il Comitato per i Sì al...... invita la comunità a partecipare a questa iniziativa importante e necessaria.

Una camminata dei diritti per riflettere e discutere sui referendum: l'appuntamento è per sabato 31 maggio, in centro storico a Rimini. Quattro i punti di ritrovo per raggiungere il concentramento in piazza Cavour, con letture e animazioni. A organizzare l’appuntamento è il Comitato per i Sì al. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Una camminata per discutere sui referendum: quattro i punti di ritrovo. Il Comitato: "Boicottati ma necessari"

Altre fonti ne stanno dando notizia

Referendum Cgil 2024, i quattro quesiti sul lavoro e dove firmare - Sono state superate le 500 mila firme per i referendum popolari proposti dalla ... sottolineando che le firme raggiunte per ciascuno dei quattro quesiti sono 582.244. "Nonostante il traguardo ... 🔗Come scrive tg24.sky.it