un tribunale federale usa ha giudicato illegali quasi tutti i dazi di trump e ne ha ordinato il blocco

Un tribunale federale degli Stati Uniti ha giudicato illegittimi quasi tutti i dazi imposti dall'amministrazione Trump, ordinandone il blocco immediato. La decisione si basa sull'International Emergency Economic Powers Act del 1977, evidenziando un'importante svolta nelle politiche commerciali statunitensi.

Il tribunale federale statunitense per il commercio internazionale ha dichiarato illegittimi i dazi imposti da Donald Trump. La corte è ricorsa all'International Emergency Economic Powers Act, una legge datata 1977 che regola l'imposizione di sanzioni ed embarghi in situazioni di emergenza, ordinandone la sospensione. Come si legge nel comunicato ufficiale, le azioni del presidente «vanno oltre qualsiasi autorità riconosciuta al presidente. La corte non decide sulla saggezza o sull'efficacia dell'uso dei dazi come strumento di contrattazione da parte del presidente. Quell'utilizzo non è ammesso non perché sia poco saggio o inefficace, ma perché la legge non lo permette».